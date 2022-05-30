نيجيريا تؤكد 21 إصابة بجدري القرود هذا العام

المصدر: رويترز

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أكد المركز النيجيري لمكافحة الأمراض في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد أن نيجيريا أكدت 21 إصابة بجدري القرود منذ بداية العام مع تسجيل حالة وفاة واحدة.

ويستوطن جدري القرود في دول أفريقية مثل الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وهو إصابة فيروسية تكون خفيفة عادة.

ولكنه أثار قلقا عالميا بعد اكتشاف أكثر من 200 إصابة مشتبه بها ومؤكدة بالفيروس فيما لا يقل عن 19 دولة منذ أوائل مايو ومعظمها في أوروبا. ولم يتم تسجيل أي وفيات حتى الآن.

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