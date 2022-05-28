أيرلندا تسجل أول إصابة بـ «جدري القرود»

المصدر: د ب أ

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سجلت أيرلندا أول حالة إصابة مؤكدة في البلاد بفيروس جدري القرود.

وأعلنت السلطات الصحية الأيرلندية "السبت" رصد حالة إصابة شرقي البلاد مساء أمس "الجمعة".

وبحسب البيانات، لم يتلق المصاب حتى الآن علاجا في المستشفى. ولم تنشر السلطات المزيد من البيانات عنه.

وأوضحت السلطات أنه يُجرى حاليا تتبع المخالطين بالمصاب لإبلاغهم بالأمر.

علاوة على ذلك، هناك حالة مشتبه بها في أيرلندا. وذكرت السلطات الصحية في بيان: "هذا أمر متوقع بعد حالات جدري القرود التي ظهرت في بريطانيا العظمى والعديد من الدول الأوروبية الأخرى".

وتم تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بجدرى القرود في المملكة المتحدة.

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