كندا تسجل 10 إصابات جديدة بجدري القردة وتتوقع المزيد

المصدر: رويترز

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أعلنت هيئة الصحة العامة الكندية أمس الخميس تسجيل عشر إصابات جديدة مؤكدة بجدري القرود، بينها أول حالة تُسجل في إقليم أونتاريو، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 26 حالة.

وقالت الوكالة إن إقليم كيبيك رصد 25 من إجمالي الحالات، بزيادة بلغت تسع حالات عن يوم الأربعاء. ورجحت تأكيد المزيد من الحالات في الأيام المقبلة بعد فحص عينات من مناطق مختلفة.

وكانت كندا قد أكدت رصد أول حالتي إصابة بجدري القرود الأسبوع الماضي.

وجدري القرود هو عدوى فيروسية نادرة مشابهة لجدري البشر ولكنها أخف، وسُجلت لأول مرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في السبعينيات. وزاد عدد الحالات في غرب أفريقيا خلال العقد الماضي.

وقالت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس إنه تم اكتشاف حوالي 200 إصابة مؤكدة بجدري القرود في أكثر من 20 دولة لا يتوطن فيها المرض.

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