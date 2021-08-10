تشافٍ باللون الأحمر

المصدر: ناهد النقبي

تقوم فكرة مشروع مؤسسة «مع الأمل» مع شباب متطوعين، وهي بالأساس مؤسسة هادفة غير ربحية تعمل على إزالة الوصمة الاجتماعية للمرض النفسي. والعمل على ربط المصابين باضطرابات نفسية بالخدمات النفسية المثالية ليتم معالجتهم، مع الوصول إلى درجة عالية في الاهتمام بالعلاج النفسي وتقبّله في المجتمع.

تاريخ التأسيس 2015

العضوية

10 أعضاء مؤسسين من مختلف الجنسيات والخلفيات الثقافية

الفئة المستهدفة

جميع شرائح وفئات المجتمع

الأهداف:

التطوع بالمراكز الصحية.

تقديم الحملات التوعوية على مواقع التواصل الاجتماعي.

إقامة فعاليات لنشر الوعي والتعليم في مجال الصحة النفسية بين الأفراد.

دمج المجتمع بالمفاهيم الصحيحة في علاج الاضطراب النفسي.

الإنجازات:

10 آلاف مستفيد بين عامي 2015 و2021.

إصدار دراسات بحثية في الصحة النفسية.

عقد شراكات واتفاقيات مجتمعية.

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