إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية تعتمد أول بخاخ أنفي لردود الفعل التحسسية

المصدر: رويترز

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أعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية (إف.دي.إيه) اليوم الجمعة إنها اعتمدت بخاخا أنفيا من إنتاج شركة (إيه.آر.إس فارماستيكالز) ليكون أول علاج طوارئ خلاف الحقن لردود الفعل التحسسية التي قد تفضي إلى الوفاة.

وقفزت أسهم الشركة تسعة بالمئة تقريبا بعد صدور الأنباء.

ويعتبر البخاخ، الذي سيباع تحت الاسم التسويقي (نيفي)، بديلا عن(إيبي بين) وأدوات حقن ذاتي أخرى، مثل (أوفي-كيو) من إنتاج شركة (كاليو)، المملوءة بالإبينيفرين (الأدرينالين) المنقذ للحياة والذي يستخدمه الأشخاص المعرضون لصدمة الحساسية أو ردود الفعل التحسسية الحادة الأخرى.

وصدمة الحساسية رد فعل تحسسي شديد ومهدد لحياة عادة ما يشمل أجزاء عديدة من الجسد ويعد حالة طوارئ طبية.

وأقرت الإدارة استعمال (نيفي)، وهو بخاخ أنفي بجرعة واحدة، للمرضى البالغين والأطفال على ألا تقل أوزانهم عن 30 كيلوجراما.

وقالت كيلي ستون المديرة المشاركة في مركز تقييم الأدوية وبحوثها في إف.دي.إيه "بعض الأشخاص، ولا سيما الأطفال، ربما يؤجلون العلاج أو يتفادونه بسبب الخوف من الحقن" مضيفة أن توفر بخاخ الأنف ربما يقلل من العقبات أمام العلاج السريع.

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