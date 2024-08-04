وفاة شخصين إثر إصابتهما بداء "الفيالقة" في استراليا

المصدر: د ب أ

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لقي شخصان حتفهما في ملبورن بجنوب أستراليا، إثر إصابتهما بداء "الفيالقة" التنفسي، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه بي سي" اليوم الاحد.

ولم تحدد السلطات الصحية بعد مصدر تفشي المرض، الذي خلّف عشرات المصابين في المستشفى، حيث ارتفع عدد الحالات في ملبورن وحدها إلى 77 حالة، واستلزم الامر دخول 75 منهم إلى المستشفى.

وأكدت كبيرة مسؤولي الصحة في ولاية فيكتوريا جنوبي البلاد، كلير لوكر، وفاة رجل في الستينيات من عمره، وامرأة في التسعينيات من عمرها، إثر إصابتهما بالمرض.

وفي الوقت نفسه، أشارت لوكر صباح اليوم الأحد، إلى أن تفشي المرض قد يتباطأ، حيث قالت: "لقد شهدنا - قطعا - انخفاضا في سرعة وصول إخطارات (الإصابة بالمرض)، وتجميعا لهذه الأعراض وبدايات ظهورها بالمقارنة مع تلك التواريخ السابقة".

وتشمل أعراض الاصابة بالمرض البكتيري: السعال، وضيق في التنفس، وارتفاع في درجة الحرارة، وآلام في العضلات، وصداع.



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