دراسة صينية: العضلات القوية تقلل احتمالات الإصابة بالزهايمر والشلل الرعاش

المصدر: رويترز

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كشفت دراسة علمية أن إصابة الشخص ببعض الأمراض يرتبط بتكوينه الجسماني، وأن العضلات القوية تقلل احتمالات الإصابة ببعض الامراض، بما في ذلك الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي للجسم.

ووجدت الدراسة، التي أجراها فريق بحثي من جامعة سيشوان الصينية، أن توزيع الدهون في جسم الانسان يقترن ببعض أمراض الجهاز العصبي مثل الزهايمر والشلل الرعاش (باركنسون).

وشملت الدراسة متابعة الحالة الصحية والتكوين الجسماني لأكثر من 400 ألف شخص بالغ في متوسط العمر على مدار عشر سنوات، وتوصلت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد أو لديهم كميات كبيرة من الدهون في منطقة الوسط والذراعين تتزايد لديهم احتمالات الإصابة بالزهايمر والشلل الرعاش.

وتوصل الباحثون إلى أن قوة العضلات تعتبر من العوامل التي يمكن أن تساعد في الحد من احتمالات الإصابة بهذه الأمراض. وأكد رئيس فريق الدراسة أن تحسين التكوين الجسماني بشكل عام يقلل فرص الإصابة بالمرض.

وكشفت الدراسة التي نشرها الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية أن الأشخاص الذين لديهم نسب عالية من الدهون في منطقة البطن تتزايد لديهم احتمالات الإصابة بأمراض الجهاز العصبي بنسبة 13%، وبالمثل فإن الأشخاص الذين لديهم دهون مرتفعة في الذراعين تتزايد لديهم احتمالات الإصابة بهذه الأمراض بنسبة 18%، كما أن زيادة الدهون في البطن والذراعين تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب والسكتات.

وأثبتت الدراسة أيضا أن الأشخاص الذين يتمتعون بقوة جسمانية وعضلية تتراجع لديهم مخاطر الإصابة بهذه الأمراض بنسبة 26%.

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