شركة نيورالينك التابعة لإيلون ماسك تطور شريحة دماغية جديدة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مسؤولون تنفيذيون في شركة نيورالينك التابعة للملياردير إيلون ماسك والمختصة في الشرائح العصبية أن الشركة تطور شريحة دماغية جديدة ستتطلب نصف عدد الأقطاب الكهربائية المستخدمة في الشرائح السابقة، ما سيجعلها أكثر كفاءة وفاعلية.

وقالوا في بث مباشر على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنهم يتخذون تدابير أخرى لتخفيف المخاطر المرتبطة بزرع الشرائح في الدماغ من بينها نحت سطح الجمجمة وخفض تركيز ثاني أكسيد الكربون في الدم إلى المستوى الطبيعي.

واتخذت نيورالينك هذه التدابير بعد أن واجه أول مشارك في التجربة مشكلات مع الأسلاك الرقيقة المستخدمة في تركيب الشريحة المزروعة في الدماغ.

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