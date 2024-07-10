أزمة الرعاية الصحية في كوريا الجنوبية: بين النجاح والتحديات والإضراب الطبي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

يُعتبر نظام الرعاية الصحية في كوريا الجنوبية من بين أنجح الأنظمة عالمياً وفقاً للكثير من المقاييس.

ذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" أن زيارة أي طبيب تعد أمراً سهلاً في كوريا الجنوبية، حيث يُسجل معدل الوفيات من الأمراض التي يمكن الوقاية منها بأنه منخفض. وعلى الرغم من أن معظم المستشفيات والعيادات تديرها جهات خاصة، إلا أن هناك برنامج تأمين صحي مؤمن يساعد في الحفاظ على تكاليف الرعاية في نطاق معقول.

تُكلف عملية استئصال الزائدة الدودية حوالي 2500 دولار - أقل بكثير من متوسط التكاليف في الولايات المتحدة - وتُغطي التأمينات الحكومية 80% من هذه التكاليف.

ومع ذلك، شهدت كوريا الجنوبية إضراباً لأكثر من 9000 طبيب ومتدرب في أنحاء البلاد لمدة تزيد عن أربعة أشهر، مما أثار استياء المواطنين تجاه المؤسسات الطبية.

يدور الجدل حول خطة حكومية لزيادة 1497 مقعداً في كليات الطب - بنسبة زيادة تصل إلى 48% - لتلبية الاحتياجات المتزايدة للرعاية الصحية مع تزايد أعمار السكان.

تقول الحكومة إنها تسعى ببساطة لسد الفجوة في المجالات الأساسية مثل طب الأطفال أو أمراض النساء، التي تفتقر إليها الأطباء بشكل متزايد نحو التخصصات التي تدفع أجوراً أعلى.

مع ذلك، يعتقد الأطباء المبتدئون، بدعم من الأطباء الأكبر سناً، أن موجة الخريجين الجدد ستؤدي إلى تقليص جودة التعليم الطبي، مما يتسبب في تعيينات طبية غير ضرورية وانخفاض في الأجور.

وقال الطبيب بيتر هان (30 عاماً)، الذي استقال من وظيفته في مستشفى تعليمي كبير في سول في فبراير الماضي: "ندرك بالطبع أن هؤلاء الخريجين الجدد سيتنافسون في سوق الطب الخاص لاحقاً. هذا لن يؤدي إلى نتائج إيجابية".

وخلال مسيرة في سول الشهر الماضي، نظمتها الرابطة الطبية الكورية، رفع الأطباء لافتات كتب عليها "الزيادة السريعة في أعداد القبول بكليات الطب ستؤدي إلى انهيار النظام الطبي".

ونظراً لأن معدل الخصوبة في كوريا الجنوبية يُعتبر الأدنى في العالم، يُتوقع أن يمثل كبار السن نحو 40% من إجمالي تعداد السكان بحلول عام 2050.

وفي ظل وجود حوالي 112 ألف طبيب في عام 2022، يقدر الحكومة أنها ستحتاج إلى ما لا يقل عن 10 آلاف آخرين خلال العقد المقبل.

وتواجه بعض المجالات نقصاً بالفعل، حيث أظهر استطلاع أجرته شركة "ميدي سي أند سي" المحلية للبيانات الطبية، أن إدارات طب الأطفال فشلت في شغل 152 وظيفة طبيب مقيم من أصل 205 هذا العام. كما تواجه إدارات طب الجلدية وجراحات التجميل زيادات في أعداد الأطباء.

يتهم الأطباء المحتجون الحكومة بأنها لا تأخذ في اعتبارها الذكاء الاصطناعي، حيث يرون أنه سيقلل يوماً ما من الاعتماد على العمالة البشرية في مجال الرعاية الصحية.

كما أشاروا إلى أن معظم المشاكل يمكن حلها من خلال زيادة الكفاءة في النظام الطبي، الذي يعد زواجاً بين شبكة السلامة الاجتماعية القوية والسوق الحر. يزور الكوريون الجنوبيون الطبيب بمتوسط 7 إلى 15 مرة سنوياً - وهو أعلى من أي دولة أخرى، وفقاً لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

على الرغم من تصنيفها كمؤسسات تقدم رعاية ثالثية للأشخاص الأكثر مرضى، تكون مستشفيات الجامعات عادةً مزدحمة بسبب التكاليف المنخفضة وأطباء الرعاية الأولية الذين يقدمون الإحالات حتى بالنسبة للأمراض البسيطة.

وفي المستشفيات الأمريكية الرائدة، يُشكل الأطباء المقيمون نحو 14% من إجمالي عدد الأطباء، بينما يُمثلون في كوريا الجنوبية حوالي 40% من إجمالي الأطباء في المستشفيات التي يتدربون فيها. يتلقون حوالي 2900 دولار شهرياً أثناء العمل لنحو 80 ساعة أسبوعياً، غالباً خلال نوبات عمل تستمر 36 ساعة.

قال هان: "سيقول الناس، لذا نحن نحاول تخريج المزيد من الأطباء، ولكن المستشفيات لن تعين بالضرورة المزيد منا عندما يكون من المربح تشغيل الأطباء الذين لديهم بالفعل".

مع استمرار الإضراب، يبدو أن الأطباء يخسرون معركتهم أمام الرأي العام. يُعارض أكثر من 80% من مواطني كوريا الجنوبية الإضراب ويدعمون خطة الحكومة، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة "سازيرن بوست" البحثية.

وفي ظل تقارير تفيد بتعرض مرضى السرطان لعراقيل أثناء تلقي العلاج، بالإضافة إلى نقل المرضى من غرفة طوارئ لأخرى بحثاً عن الرعاية، طالبت بعض الجماعات المدافعة عن حقوق المرضى الحكومة بإلغاء الرخص الطبية للأطباء المضربين فوراً واستقدام أطباء من الخارج لتعويضهم.

حاولت الحكومة إجبار المتغيبين عن العمل على العودة لأعمالهم من خلال تهديدات بتوقيع عقوبات قانونية، وهي استراتيجية صارمة تبدو أنها تؤدي إلى نتائج عكسية.

قال "يون تاي هو"، الخبير في الإدارة الصحية بجامعة بوسان الوطنية: "الحكومة ومجموعات الأطباء يتصرفان بنفس الطريقة، لذا لا يوجد حوار حقيقي". وأضاف: "أصبح المواطنون أداة وغرض في هذه المعركة".

من بين هؤلاء الأشخاص يوجد سوه يي سيول، التي ولد ابنها كاي (12 عاماً) بعيب خلقي نادر يُعرف بمتلازمة كليبل-ترينوناي، والتي تسبب نمو ساقه وقدمه اليمنى بسماكة ضعف اليسرى، مما يحدث بعض الأحيان التهابات في الجلد تمنعه من الذهاب للمدرسة.

قالت سوه: "كل ما يستطيع أن يفعله عند حدوث ذلك هو البقاء في السرير لمدة 10 أيام مع تناول المضادات الحيوية". وأضافت: "وكل مرة يختفي الورم، تكون ساقه قد أصبحت أكبر حجماً".

أدى عدم عمل الأطباء المقيمين في المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج في سول إلى تعليق تقييمه لتلقي علاج تجريبي لفترة غير معلومة، مما يُشير الأبحاث إلى أنه قد يمنع تفاقم حالته.

وقالت سوه إنها تتعاطف مع الأطباء، ولكنهم يتصرفون بأنانية: "ألا ينبغي لهم أيضاً أن يفكروا في المصلحة الاجتماعية، وليس فقط في مصالحهم الشخصية؟".

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