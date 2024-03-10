اتهامات لوزيرة الصحة البريطانية بعدم القيام بأي شيء لمعالجة مشكلة السمنة

المصدر: د ب أ

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تم توجيه اتهامات لوزيرة لصحة البريطانية، فيكتوريا أتكينز بعدم القيام "بأي شيء تقريبا لمعالجة السمنة" .

وقالت الوزيرة فى ردها على تلك الاتهامات إنها تعمل على "استراتيجية وقائية" ، تهدف إلى منع المواطنين من الإصابة بالأمراض، التي تشمل السمنة، حسب وكالة "بي.إيه.ميديا" البريطانية اليوم الأحد.

واقترحت تحميل تطبيق "خدمة الصحة الوطنية'" الذي يمكن أن يساعد الأشخاص على تحمل مسؤولية الحفاظ على صحتهم.

وقالت الوزيرة، في برنامج /صنداي مع لورا كينسبرج/، الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" "إنني في منصبي منذ ثلاثة أشهر الآن وسوف أضع، خلال الأسابيع المقبلة استراتيجية وقائية، ستشمل بالطبع السمنة".



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