مخاوف في بريطانيا مع ارتفاع حالات الإصابة بالسعال الديكي

المصدر: د ب أ

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أبدى مسؤولو الصحة في بريطانيا قلقهم من ارتفاع عدد حالات الإصابة بمرض السعال الديكي.

ونقلت وكالة "بي إيه ميديا البريطانية" عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة قولها إن هناك 553 حالة إصابة جديدة بالسعال الديكي خلال شهر /يناير الماضي.

يأتي هذا مقارنة بتسجيل 858 حالة إصابة بالمرض على مدار عام 2023 بالكامل.

يشار إلى أن مرض السعال الديكي هو عدوى بكتيرية تصيب الرئتين والشعب الهوائية.

وتشبه الأعراض نزلات البرد في البداية ولكن بعد حوالي أسبوع سيعاني المرضى من نوبات سعال تستمر لبضع دقائق وتزداد سوءا خلال الليل.

وقالت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة إن أعداد الحالات كانت منخفضة خلال الوباء بسبب انخفاض الاختلاط الاجتماعي.

وحذر المسؤولون من أن الزيادة في الحالات تأتي في وقت كان هناك انخفاض مطرد في تلقي اللقاح ضد السعال الديكي لدى النساء الحوامل والأطفال.

وتم حث الآباء على التحقق من تطعيم أطفالهم ضد السعال الديكي، وذكرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة النساء الحوامل بالحصول على اللقاح حتى يتم حماية أطفالهن عند الولادة.

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