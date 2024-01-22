مدير منظمة الصحة العالمية يخشى عدم التوصل لاتفاق حول الأوبئة

المصدر: رويترز

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عبر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم الاثنين عن قلقه من احتمال عدم التزام الدول بالموعد النهائي المحدد في مايو لاستكمال المفاوضات واعتماد معاهدة ملزمة قانونا بشأن الأوبئة.

وقال في خطاب أمام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية "يجب أن أقول إنني قلق من أن الدول الأعضاء قد لا تفي بهذا الالتزام".

وأضاف "من وجهة نظري، فإن أي إخفاق في التوصل لاتفاق للأوبئة وتعديلات اللوائح الصحية الدولية سيكون بمثابة فرصة ضائعة قد لا تسامحنا عليها الأجيال القادمة".

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