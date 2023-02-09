الصحة العالمية تحذر من تفشي وباء الكوليرا في ملاوي

المصدر: د ب أ

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن ملاوي تمر حاليا بالموجة الأكثر فتكا في تاريخها من حيث إصابات مرض الكوليرا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه منذ تفشي المرض في الدولة الواقعة بجنوب أفريقيا قبل نحو عام، سجلت ملاوي 1210 حالات وفاة مرتبطة بالكوليرا، بالاضافة إلى ما يقرب من 37 ألف إصابة. وينتشر المرض بجميع المقاطعات الإدارية في ملاوي، والبالغ عددها 29.

جدير بالذكر أن الكوليرا متوطنة منذ عام 1998 في الدولة، التي يبلغ تعدادها السكاني 20 مليون نسمة، إلا أن انتشارها كان مقصورا من قبل على الفترات الموسمية خلال موسم الأمطار الممتد من نوفمبر وحتى مايو.

وكانت حكومة ملاوي أعلنت حالة الطوارئ الصحية في مطلع ديسمبر، بناء على موسم الأمطار المستمر، والانتشار الجغرافي الكبير للمرض، ومعدل الوفيات المرتفع باستمرار بأكثر من 3%.

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