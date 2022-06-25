الصحة العالمية: تسجيل أكثر من 900 إصابة محتملة بالتهاب الكبد الحاد لدى الأطفال

المصدر: رويترز

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قالت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إن 33 دولة سجلت 920 إصابة محتملة بالتهاب الكبد الحاد لدى الأطفال حتى الآن بزيادة 270 حالة عن مايو.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن نصف الحالات المحتملة سُجلت في المنطقة الأوروبية، من بينها 267 في بريطانيا، في حين تم تسجيل ثلث الحالات المحتملة في الولايات المتحدة.

وتحقق السلطات الصحية على مستوى العالم في الارتفاع الغامض في حالات التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال الصغار. وتم تسجيل تفشي المرض لأول مرة في أبريل في بريطانيا وبعد ذلك أصاب عشرات الدول الأخرى.

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