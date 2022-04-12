ابتكار وسيلة طبية لإنقاص الوزن

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

في بعض الأحيان لا تكون الحميات الغذائية وممارسة التدريبات الرياضة كافية لإنقاص الوزن، مما يضطر البعض إلى اللجوء إلى جراحات مختلفة مثل زرع بالونات طبية داخل المعدة أو إنقاص حجمها جراحيا، لتقليل الإحساس بالجوع وتعزيز الشعور بالامتلاء بعد تناول وجبات ضئيلة.

ولكن فريقا من الباحثين في الولايات المتحدة ابتكروا وسيلة جديدة لعلاج مشكلة زيادة الوزن تعتمد على زرع جهاز طبي داخل المعدة يقتل الخلايا التي تفرز هرمون الجريلين الذي يسبب الشعور بالجوع عند تعريضه لأشعة الليزر.

في عام 2019، ابتكر فريق بحثي من الجمعية الكيميائية الأمريكية جهازا أطلقوا عليه اسم "جهاز تحفيز الشعور بالامتلاء داخل المعدة"، ويتم زرع هذا الجهاز عن طريق التخدير الموضعي داخل المعدة، ويتكون من دعامة تثبت على الجزء السفلي من المرئ واسطوانة توضع عند مدخل المعدة، وتحتوي على فجوة تسمح بمرور الطعام.

وأثبتت التجارب أن هذا الاختراع يحفز الشعور بالامتلاء عن طريق تقليل كمية الجريلين التي تفرز داخل المعدة، ولكن بعد فترة تبين أن هذا الجهاز له مضاعفات جانبية تتعلق بالارتجاع الحمضي داخل المعدة.

ومن أجل علاج هذه المشكلة، قام الفريق البحثي مؤخرا بتغليف القرص الذي يزرع في المريء بمركب كيميائي يمكن في حالة تعرضه لأشعة الليزر أن يفرز نوعية من الأكسجين المشحون كهربائيا بحيث يقتل الخلايا التي تفرز الجريلين، ثم يمكن بعد ذلك إزالة الجهاز من داخل المعدة لتجنب أي أعراض جانبية قد تحدث في حالة استمرار وجوده.

ويؤكد الباحثون أن التقنية الجديدة يمكن أن تفتح الباب على مصراعيه أمام ابتكار وسائل علاجية جديدة لعلاج مشكلة السمنة داخل الحاجة للجراحات باختلاف أنواعها.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز