كيف تستغل فضلات الطعام؟

المصدر: د ب أ

فضلات الطعام مشكلة خطيرة، أنها لا تستنفد الكثير من الموارد الطبيعية فحسب ولكن تزيد أيضا من الغازات الدفيئة وتساهم في التغير المناخي.

استخدام فضلات الطعام بدلا من التخلص منها هو وسيلة بسيطة لخفض الفضلات وتقليل أثرك على البيئة وتوفير المال، بحسب موقع "هيلث لاين".

فيما يلي بعض الأفكار لاستخدام فضلات الطعام

مربى قشور الفواكه، بدلا من التخلص من قشور الفواكه مثل التفاح أو البرتقال، يمكن حفظها لإعداد مربى لذيذة من قشور الفواكه.

قم بطهي القشور في الماء مدة 25 - 30 دقيقة. يلي ذلك تصفية المحتوى وقم بغلي السائل على درجة حرارة مرتفعة مع السكر وعصير الليمون قبل سكبه في حاويات معقمة.

مربى قشور الفواكه تكون رائعة عند تزيين بودينج الشيا بها أو الزبادي وغيرها من الحلوى الصحية.

التسميد: أنه فكرة رائعة لاستخدام فضلات الطعام بدون أن يكون هناك مخلفات. يتمحور الأمر حول جمع بقايا المواد العضوية من المطبخ أو الحديقة مثل ما تم تشذيبه من الفاكهة والخضروات، بالإضافة إلى قشور البيض وثفل القهوة والزهور وأوراق الشجر. وفيما تتعفن تلك الأشياء فهي تخلق سمادا مليئا بالمغذيات التي تخصب التربة وتعزز نمو النباتات.

يمكن التسميد في حديقة المنزل أو داخله باستخدام جهاز للتسميد بالمطبخ. وتعرض بعض المدن أيضا برامج تسميد أو حاويات محلية حيث يمكن إلقاء الفضلات بها.

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