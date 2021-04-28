كيف تستخدم بدائل الدقيق عند الخَبز؟

المصدر: د ب أ

تعرض بدائل الدقيق احتمالات كثيرة للخبازين الذين يبحثون عن تغيير خبزهم وكعكاتهم المعتادة. ولكن قبل أن تغوص في الأمر، هناك بعض الأشياء يجب ملاحظتها.

لا يمكن التعويض عن بدائل الدقيق مثل تلك المصنوعة من الحمص أو العدس، مثلا، بشكل مساوي في وصفات الطهي حيث أنها تحتوي على نسب مختلفة من الجلوتين مقارنة بالدقيق العادي أو لا تحتوي عليه على الإطلاق، ما يجعلها مفيدة في الحميات الغذائية الخالية من الجلوتين.

قد يختار بعض الأشخاص الخبز ببدائل الدقيق تلك لأنها تحتوي أيضا على بروتين أكثر وكربوهيدرات أقل منه في الدقيق العادي.

وينصح خبراء التغذية بالاستغناء فقط عن 20 إلى 25 % من الكمية الكلية من الدقيق العادي المطلوب في الوصفة واستخدام بدلا منها أي من البدائل الأخرى.

وتقول خبيرة التغذية المقيمة في ألمانيا أندريا دانيتشيك إن هذا سوف يضمن ألا تتغير خصائص الخبز كثيرا.

ويجب أيضا الانتباه إلى المعلومات المقدمة من مُصنع الدقيق البديل فيما يتعلق بمستويات الماء حيث أن بعضها قد يتطلب إضافة سوائل أكثر للعجين أكثر من الدقيق العادي.



تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز