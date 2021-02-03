السرطان مسؤول عن ربع الوفيات في ألمانيا عام 2019

المصدر: د ب أ

توفي حوالي 231 ألف شخص في ألمانيا في عام 2019 بسبب السرطان (125 ألف رجل و 106 آلاف امرأة)، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان الموافق غدا الخميس.

وبحسب بيانات المكتب، فإن السرطان سبب ربع الوفيات التي تم تسجيلها في ذلك العام، ولم تتغير هذه النسبة على مدار العشرين عاما الماضية، حتى رغم ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن السرطان بنحو 10% منذ عام 1999.

ووفقا للبيانات، كان خُمس جميع الذين ماتوا بسبب السرطان أصغر من 65 عاما.

وذكر المكتب أن السرطان مسؤول عن ربع إجمالي وفيات الأطفال (23%) الذين تتراوح أعمارهم بين 1 و 14 عاما في عام 2019. لكن في الفئة العمرية 45 إلى 65 عاما، كان السرطان هو السبب الأكثر شيوعا للوفاة، حيث شكل نسبة 39% من جميع الوفيات في هذه الفئة العمرية.

وبحسب البيانات، كان سرطان الرئة والشعب الهوائية الأكثر شيوعا بين الوفيات الناجمة عن السرطان في عام 2019، حيث تسبب في 44800 حالة وفاة، ما يعادل خُمس جميع الحالات. يليه سرطان البنكرياس بـ19200 حالة وفاة. وجاء في المركز الثالث سرطان الثدي بـ18700 حالة وفاة والرابع سرطان القولون بإجمالي 15800 حالة وفاة.

وبوجه عام، تم رصد ستة أنواع مختلفة من السرطان من بين أكثر 20 سببا للوفاة شيوعا في ألمانيا. وكانت هناك في بعض الحالات فروقا واضحة بين الرجال والنساء: فبينما كان سرطان الرئة والشعب الهوائية هو المسبب للوفاة في أغلب الأحيان عند الرجال (27900 حالة)، كان سرطان الثدي هو المسبب للوفاة الأكثر شيوعا لدى النساء (18500 حالة).

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