الزبادي المنزلي بديل صحي لاشتهاء الحلويات

المصدر: د ب أ

يمكن أن يؤدي اشتهاء شيء حلو إلى التهام الحلويات بشراهة وهو الأمر الذي لا يُنصح به.

ولكن لايزال يمكن الاستمتاع ببديل صحي. وبالتفكير في ماهية هذا البديل، فإنه يمكن إعداد الزبادي في المنزل إذا ما كنت من عشاقه. وهذا لن يساعد فقط في كبح اشتهاء الحلويات ولكن أيضا سوف يبقى المعدة صحية.

بوصفه غنيا بالبروتين وكذلك بالكالسيوم، فإن الزبادي وجبة خفيفة رائعة متى اشتهيت السكريات. إنه يساعد على الشعور بالامتلاء، كما أنه خيار صحي للغاية نظرا لأن حلاوته الطبيعية وسيلة رائعة لتقليل اشتهاء السكر، حسبما ذكر موقع "ذا إنديان إكسبريس".

وهو أيضا مصدر جيد للمعززات الحيوية التي تساعد في تحسين صحة المعدة. والاستهلاك المنتظم للزبادي مرتبط بعمل جهاز المناعة بشكل أفضل وضبط الوزن وتراجع الالتهابات

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