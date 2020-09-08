مقرمشات الخضروات ليست البديل الصحي للبطاطس المقلية

المصدر: د ب أ

تُصنف المقرمشات غير المصنوعة من البطاطس أحيانا على أنها صحية أكثر من البطاطس المقلية، ويحمل تغليفها عبارات مثل "أقل دهون من مقرمشات البطاطس" أو "المزيد من البروتين".

غير أن أحد مراكز المستهلك الألمانية، فحص 80 منتجا مختلفا من مقرمشات الخضروات المطروحة في الأسواق ووجد أنها لا تفي بتلك المزاعم.

بعبارة أخرى تحتوي مقرمشات البطاطس بشكل عام على نحو 530 سعرا حراريا و33 جراما من الدهون لكل مئة جرام، بينما تحتوي المقرمشات المصنوعة من البنجر والبطاطا أو الجزر الأبيض على 500 سعر حراري و32 جراما لنفس الكمية.

ولكن المقرمشات المصنوعة من العدس والبازلاء وغيرها من الحبوب تحتوي على سعرات حرارية أقل تصل إلى 440 سعرا حراريا و16 جراما من الدهون لكل مئة جرام.

كما أنها تحتوي على كمية بروتين أكثر من الخيارات الأخرى، رغم تلك الميزة تتلاشى فورا بسبب ارتفاع مقدار الملح بها.

وفي الواقع، لا تحتوي مقرمشات الخضار على ملح أقل مقارنة بمقرمشات البطاطس.

ومن الجدير بالذكر أنه يجب على المستهلكين الذين يتطلعون لتناول أكل صحي ألا يثقون فقط بما هو مدون على العبوة ولكن يجب عليهم قراءة بطاقة الوصف الغذائي عندما يقررون أي منتج يشترون.

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