منظمة الصحة العالمية تكشف موعد انتاج لقاح ضد كورونا

المصدر: د ب أ

ذكرت منظمة الصحة العالمية أنه من الممكن تطوير لقاح أو اثنين ضد مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، بحلول نهاية هذا العام.

وقالت سمية سواميناثان، وهي واحدة من كبار العلماء في منظمة الصحة العالمية، في جنيف اليوم الخميس، إنه من الممكن إنتاج مئات الملايين من جرعات التحصين بحلول نهاية العام، محذرة من صعوبة التنبؤ بهذا الشأن.

وأوضحت في مؤتمر صحفي إن البحث مستمر حول نحو 200 لقاح محتمل.

ويتمثل أحد التحديات في القدرة على إنتاج كميات كبيرة من اللقاحات التي سيتعين توزيعها في أنحاء العالم لمكافحة الوباء.

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