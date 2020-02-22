عقار مضاد للأنفلونزا يعالج مرضى كورونا

المصدر: د ب أ

ذكرت اليابان أنها تدرس استخدام عقار مضاد للأنفلونزا لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد_19)، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم السبت.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو للصحفيين اليوم السبت.

وأضاف أن وزارة الصحة تعتزم السماح باستخدام العقار إذا ثبت أنه فعال.

وتابع الوزير أن عقار "افيجان" هو فقط أحد العقاقير التي ذكرت تقارير أنه كان فعالا في الخارج ضد فيروس كورونا الجديد.

وتابع أن التنسيق مع الحكومات المحلية والنقابات الطبية ضروري لتشكيل سياسة تشمل إجراءات خاصة. وتابع أنه يأمل في أن يكون هناك خطة لمواجهة المرض بحلول الثلاثاء المقبل.

كانت اليابان قد اكدت اليوم السبت زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد إلى 750 حالة، بينها أكثر من 630 إصابة على متن السفينة السياحية "دياموند برنسيس" المحتجزة قيد الحجر الصحي قبالة مدينة يوكوهاما اليابانية.