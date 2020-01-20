ماذا تفعل حفنة من الجوز يومياً في صحتك؟

المصدر: البيان الإلكتروني

من الممكن تناول الجوز محمصاً أو نيئاً، مملحاً أو خالياً من الملح، ولكن ما هي القيمة الغذائية الكاملة للجوز؟ وهل من مخاطر ومحاذير لتناول الجوز؟

القيمة الغذائية للجوز

يتكون 65% من ثمرة الجوز من دهون، بينما يتكون 15% منها من بروتين، ويحتوي كل 100 غرام من الجوز على:

654 سعرا حراريا.

4% ماء.

13.7 غراما من الكربوهيدرات.

2.6 غرام من السكر.

6.7 غرامات من الألياف.

9.08 غرامات من أوميغا 3

كما يعتبر الجوز مصدراً ممتازاً للعديد من الفيتامينات والمعادن، مثل:

النحاس، الضروري لصحة القلب والعظام والأعصاب وجهاز المناعة، وفق موقع ويب طب.

حمض الفوليك، والهام بشكل خاص لمنع العيوب الخلقية لدى الأجنة أثناء الحمل.

الفسفور، وهو معدن هام للعديد من الوظائف الحيوية في الجسم.

فيتامين b6، الهام بشكل خاص لجهاز المناعة والأعصاب.

المنغنيز، الذي يتواجد بكثرة في المكسرات والحبوب الكاملة بشكل خاص.

فيتامين e، ويحتوي الجوز على نوع خاص منه.

فوائد الجوز الصحية

لعين الجمل فوائد صحية عديدة ومتنوعة، وهذه قائمة مفصلة بها:

1- تعزيز صحة القلب

وجدت الدراسات أن الأحماض الدهنية التي يحتوي عليها الجوز تقلل من مستويات الكولسترول السيء في الجسم، وبالتالي تقلل من فرص الإصابة بأمراض جهاز الدوران والجلطات.

2- خفض الوزن

أظهرت الدراسات أن تناول الجوز يزيد من معدل حرق السعرات الحرارية أثناء فترة الراحة.

كما أظهرت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين كانوا يتناولون الجوز بشكل منتظم في حميتهم الغذائية كانت معدلات خسارتهم للوزن أعلى من غيرهم، لا سيما أن الجوز يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول.

3- تعزيز صحة العظام

يعتبر الجوز مصدراً ممتازاً للنحاس، والذي يرتبط نقصه عادة بانخفاض كثافة العظام وزيادة فرص الإصابة بهشاشة العظام.

كما يلعب النحاس الموجود في عين الجمل دوراً كبيراً في الحفاظ على مستويات الكولاجين والإيلاستين الهامين لبنية الأنسجة والعظام.

وفي حال وجود نقص في النحاس يصبح من الصعب على الجسم تعويض الأنسجة المتضررة فيه.

كما يحتوي عين الجمل على:

المنغنيز الذي يلعب دوراً هاماً في مكافحة هشاشة العظام إذا ما تم تناوله مع كمية كافية من الكالسيوم والنحاس.

المغنيسيوم، الذي يعتبر هاماً جداً لتكوين العظام وتقويتها، إذ يساعد بشكل كبير في تعزيز امتصاص الكالسيوم.

4- مكافحة السرطان

لعين الجمل القدرة على مقاومة نمو وتكاثر الخلايا السرطانية كما أشارت بعض الدراسات والأبحاث، وذلك بسبب غناه بأحماض أوميغا 3 وبالعديد من أنواع مضادات الأكسدة الهامة.

وأشارت دراسات مبدئية إلى قدرة الجوز على مكافحة الخلايا السرطانية بشكل خاص في سرطان الثدي وسرطان البروستاتا وسرطان البنكرياس.

5- تقوية الدماغ

يحتوي الجوز على أحماض أوميغا 3 الدهنية والتي تساعد على تعزيز وتحسين وظائف الدماغ، كما أن تناول أحماض أوميغا 3 مع اليود يساعد بشكل خاص على تقوية الدماغ وحماية الشخص من أمراض مثل الخرف والصرع.

6- تحسين خصوبة الرجال

للجوز تأثير إيجابي على الصحة الإنجابية عند الرجل، وذلك عبر تحسين جودة الحيوانات المنوية وكميتها وسرعتها وقدرتها على الحركة.

7- تحسين عمليات الأيض

يعتبر جوز عين الجمل غنياً بالمنغنيز والنحاس والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والزنك، وجميع هذه المعادن تساعد بشكل كبير في تحسين عمليات الأيض في الجسم.

8- تقوية الشعر

يعتبر الجوز أحد الأطعمة السحرية والتي تساعد بشكل كبير في تعزيز صحة الشعر وتقويته من البصيلات، والحفاظ على نظافة فروة الرأس من القشرة المزعجة.

كما يساعد الجوز على زيادة كثافة وطول الشعر عموماً.

9- تنظيف الجهاز الهضمي

يساعد جوز عين الجمل على تنظيف الجهاز الهضمي وتخليص الجسم من السموم والفضلات العالقة في القناة الهاضمة عموماً، كما أنه يساعد كذلك على علاج الإمساك.

مخاطر ومحاذير

مع أن استهلاك حفنة من جوز عين الجمل يومياً يعتبر امناً، إلا أن الإفراط في تناول الجوز قد يتسبب في:

نوبات تحسس، بعضها طفيف وبعضها خطير.

مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الغثيان وألم المعدة والإسهال والنفخة.

كسب الوزن.

وتنصح الحوامل في الشهور الأخيرة من الحمل والمرضعات بتناول كميات محددة من جوز عين الجمل فقط وتحت إشراف الطبيب.