انفلونزا الطيور يعاود الظهور في التشيك

المصدر: د ب أ

قالت السلطات البيطرية في جمهورية التشيك اليوم السبت إن مرض انفلونزا الطيور عاود الظهور في البلاد بعد 3 سنوات من آخر حالة تفش له، والتي أدت إلى إعدام 100 طائر آنذاك.

وتم اكتشاف فيروس "اتش 5 ان 1" المعدي بقوة في مزرعة دواجن صغيرة بمدينة ستيبانوف ، على مسافة 20 كيلومترا شمال شرق مدينة "برنو".

ويعتقد أن الفيروس انتقل عن طريق الطيور المائية البرية، وقد أدى إلى نفوق ست دجاجات، وجرى إعدام باقي الطيور بالمزرعة.

كما تم إنشاء منطقة وقاية في محيط ثلاثة كيلومترات حول المنطقة، وأصدرت السلطات الصحية تعليمات للمزارعين بتجنب حدوث تواصل بين الحيوانات في مزارعهم وبين الطيور المائية البرية بقدر المستطاع.

يشار إلى أن انفلونزا الطيور مرض فيروسي معد بقوة، ويصيب الدجاج والديوك الرومية والبط بشكل أساسي. ولم ترد تقارير حتى الآن بانتقال الفيروس إلى البشر.

وتفشى المرض في التشيك وفي دول أوروبية أخرى في عام 2017، حيث جرى آنذاك إعدام حوالي 98 ألف طائر في الجمهورية وحدها.