7 إصابات جديدة بالمرض الغامض في هونج كونج

المصدر: د ب أ

استقبلت المستشفيات العامة في هونج كونج سبعة أشخاص آخرين يعانون من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، كانوا سافروا أخيرا إلى مدينة ووهان بوسط الصين، بما يرفع إجمالي عدد الحالات المبلغ عنها في المدينة إلى 15 شخصا منذ نهاية الشهر الماضي.

وقالت هيئة المستشفيات في بيان اليوم الأحد إن جميع المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و 55 عاما زاروا ووهان في الأيام الـ 14 الماضية وتظهر عليهم أعراض حمى أو عدوى تنفسية أو التهاب رئوي. وأضاف البيان أنهم تم إيداعهم جميعا في الحجر الصحي، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج في تقرير لها اليوم الأحد.

وصنفت الحكومة أمس السبت مستوى تفشي المرض بـ "الخطير"، وهو ثاني أعلى مستوى على مقياس الاستجابة في النظام المؤلف من ثلاثة مستويات، وفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة. ويقدر التصنيف الحالي التأثير الصحي القائم على السكان المحليين بأنه متوسط.

واعتبارا من اليوم الأحد، تم تشخيص 59 شخصا بالالتهاب الرئوي في ووهان، فيما لم يعرف السبب بعد. وتم تقييم حالة سبعة منهم باعتبارها خطيرة. وتراقب منظمة الصحة العالمية العدوى الرئوية الغامضة، وقالت إنها على اتصال نشط مع نظرائها في الصين، حيث يجري التحقيق لتحديد سبب العدوى.