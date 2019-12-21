السكر والخبز يرتبطان بأرق النساء

المصدر: رويترز

تشير دراسة أمريكية إلى أن النساء الأكبر سناً اللائي يتناولن الكثير من الحلويات والحبوب المصنعة، ربما يعانين من الأرق أكثر من نظيراتهن اللائي لا يستهلكن الكثير من هذه الأطعمة.

وفحص الباحثون بيانات من الغذاء اليومي لأكثر من 50 ألف امرأة في منتصف الستينات انقطع لديهن الطمث، والذي يرتبط أيضاً بزيادة في مشاكل النوم والأرق. وركز الباحثون على «مؤشر نسبة السكر في الدم من الأطعمة» وهو مقياس لعدد الأطعمة التي يستهلكها الشخص والتي يمكن أن تسهم في زيادة مستويات السكر.

وكانت النساء ذوات أعلى درجات على المؤشر، أكثر عرضة بنسبة 11 % للمعاناة من الأرق في بداية فترة الدراسة من النساء في أدنى درجات المؤشر.