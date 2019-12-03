هذه الأطعمة تمنحك السعادة وتنظم وظائف مهمة في الجسم

المصدر: البيان الإلكتروني

توجد داخل جسم الإنسان العديد من الهرمونات، التي يكون لكل منها مهام محددة، ومنها هرمون السيروتونين، الذي يمنح الإنسان شعوراً بالسعادة ويساهم في تحسين المزاج.

يتكون هرمون السيروتونين من مادة كيميائية، ويعمل كناقل عصبي تتبادله النهايات العصبية في الدماغ، ويتطلب إنتاجه داخل الجسم تناول أطعمة تحتوي على حمض التريبتوفان الأميني، الذي يمكن الحصول عليه من نظام غذائي يحتوي على المكسرات، والجبن، واللحوم الحمراء.

ويؤدي نقص حمض التريبتوفان إلى انخفاض مستوى السيروتونين حتى قد ينجم عن ذلك اضطرابات تؤدي إلى الشعور بالقلق والاكتئاب.

ويؤثر هرمون السيروتونين، على 7 وظائف في الجسم إيجابا، بينما يؤدي نقصه إلى خلل في وظائف الجسم، بحسب موقع "ويب طب".

1- يساعد على التحكم في حركة الأمعاء ووظائفها وتنظيمها.

2- انخفاضه يسبب الاكتئاب، وارتفاعه يساهم في زيادة الشعور بالإثارة والحماس.

3- يحفز الجسم على القيء والإسهال، للتخلص منه.

4- مادة السيروتونين حيوية للنوم وكذلك الأمر للاستيقاظ، ويجب أن يكون بنسب مضبوطة.

5- هرمون السيروتونين يساهم في تضييق الشرايين وتجلط الدم في حالة الجروح، حتى يحمي الإنسان من حدوث نزيف.

6- ارتفاع مستوى السيروتونين في الجسم من شأنه أن يهدد الشخص بالإصابة بهشاشة العظام.

ويجب أن يعتمد الأشخاص على نظام غذائي متوازن حتى تحصل أجسامهم على النسبة المتوازنة منه، وفيما يلي 9 أطعمة يمكنك تناولها للحصول على تلك المادة، التي تمنحك السعادة:

1- المكسرات مثل اللوز، والجوز، والصنوبر، تحتوي على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية، التي تساعد في إطلاق السيروتونين في الجسم.

2- بعض أنواع البذور ومنها اللب الأبيض، أو لب البطيخ، الكتان، السمسم، الشيا، بذور الريحان تحتوي على مستويات جيدة من الأحماض الدهنية المنتجة لهذه المادة.

3- لحم الديك الرومي يساهم في إنتاج هذا الهرمون بكفاءة.

4- تحتوي السلطة على العديد من الفوائد، وهي تحتوي أيضا على الأحماض الدهنية الأساسية.

5- يحتوي اللبن على نسبة عالية من التربتوفان، الذي يعزز من إنتاج السيروتونين.

6- يعد البيض من أهم مصادر البروتين، ويحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية والأحماض الدهنية.

7- تحتوي الأجبان على مادة ألفا لاكتالبومين، التي تساهم في تحسين المزاج.

8- تحتوي الفواكه مثل الموز والبرقوق والمانجو والأناناس والكيوي والجريب فروت، على مواد فعالة لزيادة مستوى السيروتونين في الجسم.

9- يعد الفشار مصدرا للكربوهيدرات، التي تنظم تدفق السيروتونين في الدم.