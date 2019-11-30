مشروب يومي يحمي من ضغط الدم والسكري والسمنة

المصدر: وكالات

أظهرت دراسة حديثة أن تناول ما يصل إلى أربعة أكواب من القهوة يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة.

ووجد الباحثون أنه حتى من يشربون القهوة منزوعة الكافيين يمكنهم الاستفادة بالقدر نفسه، ووفقا للنتائج، فإن شرب واحد إلى أربعة أكواب من القهوة يوميا يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي بين 2% إلى 44%.

وتوصل الباحثون من جامعتي نافار في إسبانيا وكاتانيا بإيطاليا، إلى وجود "علاقة بين استهلاك القهوة وانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني".

وقالت إستفانيا توليدو من جامعة نافار ومركز الطب الحيوي "سيبروبن": إن التحليل أظهر أن استهلاك القهوة المعتدل يمكن أن يقلل المخاطر بنسبة 26% في المتوسط".

وأضافت أن جميع أنواع القهوة، المحتوية على الكافيين أو لا، تحتوي على "مركبات قد يكون لها آثار مفيدة على الصحة، بما في ذلك البوليفينول والتريغونيلين والميلانويدين"، والتي يعتقد أن جميعها ذات خصائص مضادة للأكسدة أو مضادة للالتهابات.

واقترحت دراسات سابقة أن الشاي، وخاصة الصنف الأخضر، يمكن أن يساعد أيضا على "تخفيف متلازمة التمثيل الغذائي".

وأوضح الباحثون المستقلون ولكن بتكليف من معهد المعلومات العلمية عن القهوة (ISIC)، وهي هيئة ممولة من قبل شركات القهوة: "هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتوضيح الارتباط بين القهوة ومتلازمة التمثيل الغذائي".