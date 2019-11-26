عصير الرمان 10 فوائد غذائية هامة للجسم

المصدر: البيان الإلكتروني

بمائة مادة كيميائية نباتية تقدم فاكهة الرمان 10 فوائد غذائية وصحية هامة لجسم الإنسان؛ فهو قد يساعد في الوقاية من السرطان، ودعم المناعة والخصوبة.

ويركز تقرير على موقع "medicalnewstoday" للتغذية والصحة، على تقديم الرمان في صورة عصير، كاشفًا عن 10 فوائد لعصير الرمان الطازج، وهي:

مضادات الأكسدة

عصير هذه الفاكهة هو جزء شائع من الوجبات الغذائية الصحية؛ حيث تحتوي بذور الرمان على مادة البوليفينول، هذه المواد الكيميائية هي من مضادات الأكسدة القوية.

يحتوي عصير الرمان على مستويات عالية من مضادات الأكسدة مقارنة بمعظم عصائر الفاكهة الأخرى، يمكن أن تساعد تلك المواد على إزالة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهابات.

فيتامين "ج"

يحتوي عصير الرمان على أكثر من 40% من الاحتياجات اليومية من فيتامين (ج).

الوقاية من السرطان

قد يساعد الرمان في وقف نمو خلايا سرطان البروستاتا.



الحماية من مرض الزهايمر

مضادات الأكسدة الموجودة في العصير وتركيزها العالي تؤخر تقدم مرض الزهايمر وتحمي الذاكرة.

تحسين الهضم

عصير الرمان يمكن أن يقلل من التهاب الأمعاء وتحسين الهضم، وقد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض كرون والتهاب القولون التقرحي وأمراض الأمعاء الالتهابية الأخرى.

مضاد للالتهابات

عصير الرمان هو مضاد قوي للالتهابات بسبب تركيزه العالي من مضادات الأكسدة، يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم ومنع الأكسدة والأضرار.

علاج التهاب المفاصل

قد تساعد الفلافونول في عصير الرمان على منع الالتهاب الذي يساهم في التهاب المفاصل وتلف الغضاريف.

الحفاظ على صحة القلب

عصير الرمان هو العصير الأكثر صحة على القلب فهو يحمي الشرايين.

ضغط الدم

شرب عصير الرمان يوميًّا قد يساعد أيضًا في خفض ضغط الدم الانقباضي.



مضاد للفيروسات

نظرًا لأنه يحتوي على فيتامين (ج) والعناصر الغذائية الأخرى التي تعزز المناعة مثل فيتامين (هـ)؛ يمكن لعصير الرمان منع المرض ومكافحة العدوى، كما تَبَيّن أن الرمان مضاد للجراثيم ومضاد للفيروسات.