أفضل أربع قواعد لخسارة الوزن

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تؤكد أخصائية علم الأعصاب سوزان بيرس ثومبسون أننا لسنا ملامين على فشل مساعي اتباع الحميات لخسارة الوزن التي تؤدي بنا إلى الغوص أكثر في تناول الحلويات والأطعمة التي قررنا الابتعاد عنها. وتعزو السبب إلى عقولنا التي تعتبر أنها لم تلتحق بتطور الحياة بما يكفي لمساعدتنا على التعامل مع الأطعمة الحديثة الغنية بالسكر والطحين. لكنها تقدم لنا في الوقت عينه مجموعة من القواعد التي تساعد على خسارة الوزن عند الالتزام بها:

1-وقف تناول السكر على قاعدة أن إلغاء السكر من المعادلة يشفي العقل والجسم على السواء.

2-التوقف عن تناول الطحين الذي تصفه بالغاوي المخادع.

3-الالتزام بتناول ثلاث وجبات في اليوم الأمر الذي يخفف العبء عن عزيمتنا ويطمئنها بأن الوجبة المقبلة آتية.

4- القيام بوزن كل ما نأكل لنعرف ما الذي يدخل أجسامنا.

كما تشير ثومبسون إلى مجموعة من الأساسيات الواجب اتباعها لتنفيذ مخطط الأكل الصحي بدءاً من وضع برنامج للوجبات يتضمن الكميات والحصص إضافة لقائمة كاملة من الأطعمة.

وتوصي كذلك بتناول الكثير من الحبوب الكاملة التي تصفها بالذهبية سيما الشوفان والأرز البني.

وتحذر من أشياء ثلاث هي الوجبات الصغيرة وتذوق الطعام أثناء التحضير أو استراق لعقة من هنا أو هناك.