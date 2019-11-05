10 فوائد صحية مذهلة لقشر الليمون

المصدر: البيان الإلكتروني

عندما نتحدث عن فوائد الليمون للجسم نقصد عادة بهذا لب الليمون أو عصيره، ولكن ماذا عن قشره، هل له نفس الفوائد أم قد يحوي اضافات ومميزات أخرى؟

لا تقتصر فوائد الليمون للجسم على تقوية المناعة والإمداد بفيتامين C فقط وانما تتجاوز ذلك من ناحية فوائدها للبشرة والشعر، وهذا ما ينطبق على قشر الليمون سواء الطازج أو المجفف، اذ يمكن استخدامه كنوع من التوابل في الطبخ، أو استخدامه في المجالات الطبية أو حتى التجميلية، وذلك يعود الى محتواه الغني بالعديد من المعادن والفيتامينات المهمة مثل: البوتاسيوم، وفيتامين C، بحسب ويب طب.

أهم عشر فوائد قشر الليمون العجيبة:

1. مصدر غني للعديد من الفيتامينات والمعادن:

يعتبر تركيز المعادن والفيتامينات والمغذيات المختلفة موجود بتركيز أعلى في قشرة الليمون منه في عصيره، وهي مصدر لكل من فيتامين A و C، بالإضافة للبوتاسيوم والكالسيوم والصوديوم والحديد والالياف الغذائية.

2. تقوية المناعة وتعزيزها:

لطالما عرف الليمون بدوره في تعزيز المناعة والوقاية من أمراض البرد والشتاء ومرض الاسقربوط وذلك بسبب محتواه العالي من فيتامين C، وهذا ينطبق على قشر الليمون أيضاً، مما يجعل له دورا في مكافحة العدوى بأنواعها، وتعزيز المناعة وتقويتها ضد الالتهابات وخاصة التهابات المفاصل والالتهابات الجلدية، كما وله دور في علاج والوقاية من كل من التهاب الحلق والانفلونزا. وفيتامين C مشهور بكونه أحد أقوى مضادات الأكسدة التي تعمل على تحييد الجذور الحرة ومكافحة أمراض المناعة الذاتية.

3. مكافحة السرطانات والجذور الحرة:

وجدت العديد من الدراسات دور كبير لبعض مكونات قشر الليمون تساهم في محاربة الخلايا السرطانية ومنع انقسامها وتكاثرها، وتشمل هذه المواد عنصرين مهمين (سالفسترول كيو 40 "salvestrol Q40"، وليمونين limonene) بالإضافة الى مركبات الفلافونويدات، وفيتامين C الذين يعتبران مضادات أكسدة قوية وفعالة في الحفاظ على الخلايا سليمة وصحية ومكافحة الجذور الحرة وتحيدها ومنع تلف الخلايا، ويعمل فيتامين C بشكل خاص على وقاية الجلد ضد الاشعة فوق البنفسجية التي قد تكون أحد العوامل المسرطنة.

ومن بعض أنواع السرطانات التي قد يكون لقشر الليمون دور في مكافحتها: سرطان الثدي، وسرطان الجلد، وسرطان القولون.

4. تعزيز صحة القلب وخفض مستويات الكولسترول:

وجد بأن قشر الليمون الغني بالألياف الغذائية والبوتاسيوم ومضادات الاكسدة ومركبات أخرى، قد يساعد على تعزيز صحة القلب والشرايين والدورة الدموية ككل، إذ يعمل على خفض مستويات الكولسترول الضار في الجسم LDL بسبب محتواه من الفلافونيدات والبوليفينول وفيتامين C الذي يمنع التأكسد. ومحتوى الليمون من البوتاسيوم يساعد في السيطرة على ضغط الدم ضمن المعدلات الطبيعية.

كما ويساعد فيتامين C في الحفاظ على الأوعية الدموية ووقايتها من الضرر، وكل هذا بالطبع سيكون له دور كبير في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة مثل: أمراض القلب، والسكتات الدماغية.

5. المساعدة في خسارة الوزن:

أثبتت العديد من الأبحاث دور الليمون في تنزيل الوزن، عن طريق خفض المؤشر الجلايسيمي لبعض الاطعمة بشكل فعال، والعمل في السيطرة على نسبة السكر في الدم واستجابة الأنسولين له، ومكافحة الجوع.

وكذلك الامر بالنسبة لقشر الليمون الذي يعتبر ذا قيمة اضافية كونه مصدرا رائعا للألياف الغذائية التي قد يكون لها دور في زيادة الإحساس بالشبع، والمحافظة على مستويات السكر في الدم، والمساعدة في فقدان الوزن، مثل: البكتين.

6. تعزيز صحة الفم والاسنان:

بحسب الـ USDA فإن 100 غم من قشر الليمون الطازج تحوي ما يقارب 129 ملغم من فيتامين C، والذي يعتبر مهم جداً للحفاظ على صحة اللثة والفم والوقاية من نزيف اللثة والتهابها. بالإضافة الى محتوى قشر الليمون العالي من الكالسيوم والذي يعد عنصرا مهما جدا للحفاظ على قوة الاسنان وصحتها.

7. تعزيز صحة العظام والمفاصل:

بحسب الـ USDA فان 100 غم من قشر الليمون الطازج تحوي ما يقارب 134 ملغم من الكالسيوم، وهو المعدن الأهم للحفاظ على عظام قوية وصحية، والوقاية من هشاشة العظام وترققها. وقد ذكرنا فيما سبق أهمية فيتامين C في الوقاية من التهابات المفاصل وتعزيز صحة الغضاريف والانسجة في الجسم.

8. الحفاظ على البشرة والجلد:

لتناول الاغذية التي تحوي مضادات الأكسدة مثل فيتامين C، وفيتامين A، دور كبير في الحفاظ على خلايا الجلد وأنسجته ومكافحة الجذور الحرة ووقايتها من التلف، ومن علامات التقدم في السن كالتجاعيد ومشاكل الجلد من بقع وتصبغات. كما ومن المعروف بأن حمض الستريك "فيتامين C" مهم جدا لتعزيز عملية بناء الكولاجين الذي يعزز البشرة ونضارتها في الجسم. وهذا كله متوفر في قشرة الليمون.

9. تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

بمحتوى قشر الليمون الجيد من الألياف الغذائية فهو يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتسهيل عملية الهضم وتشجيع حركة الأمعاء الصحية.

10. علاج حب الشباب:

تساعد الحمضيات بشكل عام على تعزيز صحة الجلد وتطهيره، ويعمل قشر الليمون كمادة التونيك للبشرة، فيعمل على تنقيتها ومعادلة بيئتها وتعمل كقابض للمسامات، كما ويساعد قشر الليمون على منع اي التهابات جلدية أو التهابات بكتيرية، مما يجعل له دور كبير في علاج حب الشباب.

أفكار لتناول قشر الليمون

بالتأكيد بعدما ذكرنا كل فوائد قشر الليمون التي ذكرناها، سننصحك بتناول قشر الليمون واضافته الى أطباقك اليومية، واليكم الاقتراحات الاتية:

- استخدامه كنوع من التوابل عند الطهو.

- اضافته الى السلطات.

- اضافته الى الكوكتيل أو العصائر المختلفة.

- اضافته الى كوب من الشاي.

- اضافته الى بعض أنواع الحلويات.

ولكن يجب عليك مراعاة بعض الأسس الصحية التي تشمل الغسل الجيد للقشر، وتجنب تناول كميات كبيرة منه، اذ انه يحتوي على مادة الاوكزيلات التي يمكن أن تشكل مشاكل حصى الكلى أو المرارة. لذا فالاعتدال هو أفضل حل عند استخدامها.