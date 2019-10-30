فوائد مذهلة لتناول قشر الموز

المصدر: دبي - فاتن صبح

تشكّل قشرة الموزة 35% من حجم حبة الفاكهة الناضجة، وغالباً ما يتم التخلص منها بدلاً من استهلاكها. وفي حين يشكل استخدام قشر الموز طريقة رائعة لتقليص نفايات الطعام فإنه يؤمن بعض الفيتامينات الإضافية والمعادن للنظام الغذائي.

في الواقع، إن قشر الموز ليس قابلاً للأكل فقط، بل هو غني بعدد من العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك البوتاسيوم والألياف الغذائية والدهون المتعددة غير المشبعة والأحماض الأمينية الأساسية.

وقد تبيّن أن الألياف تحديداً تعزز الانتظام، وتثبت مستويات السكر في الدم، وتدعم صحة القلب. في حين يساعد البوتاسيوم على ضبط معدلات ضغط الدم والحماية ضد ترقق العظام وتقليص خطر الإصابة لحصوات الكلى.