ما العلاقة بين الزبادي وسرطان الرئة؟

المصدر: وكالات

كشفت دراسة طبية جديدة، أن تناول كوب من الزبادي، يوميا قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة، الذي يتعرض له بعض الأشخاص.

وتتميز بعض أنواع البكتيريا الحية الموجودة في اللبن، بخصائص مضادة للالتهابات ومقاومة للسرطان، بحسب ما ذكرته الدراسة، التي نشرت تقريرا عنها، صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وشملت الدراسة أكثر من 1.44 مليون شخص، من أمريكا وأوروبا وآسيا، وقام الباحثون بتحليل مقدار استهلاك المشاركين للألياف الغذائية واللبن، ثم تتبعوا مع المرضى تطور سرطان الرئة، فاكتشفوا أن الذين يتناولون وجبة يومية من اللبن، شهدوا انخفاض خطر الإصابة بالمرض بنسبة 20 في المئة، مقارنة بغيرهم ممن لم يتناولوا اللبن.

وتمكن الأفراد الذين يتناولون اللبن يوميا إلى جانب اتباع نظام غذائي غني بالألياف، من خفض خطر الإصابة بسرطان الرئة بأكثر من 30 في المئة.

ولفتت الدراسة إلى أهمية إعادة النظر في الفوائد المحتملة لمنتجات الألبان، لافتين إلى أن الفوائد تأتي من "البريبايوتيك"، الموجود في نظام غذائي عالي الألياف، وكذلك من اللبن، مشيرة إلى أن بعض سلالات "البروبيوتيك" تمنع نمو سرطان الرئة، كما تحوي خصائص مضادة للالتهابات والأورام.