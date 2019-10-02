القرنفل كنز من الفوائد الصحية والجمالية

المصدر: البيان الإلكتروني

يعمد كُثر الامتناع عن تناول الأدوية الطبية عند إصابتهم بمشكلات صحية بسيطة، ويلجؤون بدلاً من ذلك لاستخدام مكونات طبيعية موجودة في منازلهم. ومن ضمن العلاجات الموجودة في أدراج المطبخ يطل "القرنفل"، المعروف محلياً باسم "المسمار"، وهو نوع توابل يستخدمه البشر منذ عدة قرون ويضم في فحواه كنوزاً من الخصائص الطبية.



أشار تقرير نشره موقع "نيوز تراك لايف" إلى أن القرنفل غني بالبروتين، الحديد، الكربوهيدرات، الكالسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم، الصوديوم وحمض الهيدروكلوريك. وغالباً ما يستخدم في علاج مشكلات نزلات البرد والزكام.



ولا تتوقف فائدة القرنفل عند ذلك بل إنه يشكل عشبةً طبية مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الهضم والغازات والإمساك. فوضع بضع قطرات من زيت القرنفل في كوب من الماء وتناول المزيج على معدة فارغة صباحاً يعمل على تهدئة الجسم ويبث شعوراً بالراحة.



كما أن وضع حبة قرنفل في الفم، سيما عند الإصابة بالزكام، يمكن أن يكون بمفعول جيد ومخفف، فضلاً عن مساهمة "المسمار" في علاج آلام الحلق.



من جهة أخرى قد يعاني البعض من رائحة النفس الكريهة، من هنا وعن طريق المواظبة على مضغ أو حتى وضع القرنفل في الفم لمدة 40 إلى 45 يومًا، يمكن التخفيف من حدة تلك المشكلة التي تؤثر سلباً على المرء والأشخاص المحيطين به. ومن المعروف أيضاً أن زيت القرنفل مسكن فعال لآلام الأسنان.



فوائد القرنفل الصحية والجمالية مذهلة، فهو فعال حينما يتعلق الأمر ببقع الوجه أو البشرة الداكنة. إذ يمكن استخدام مسحوق القرنفل الذي يمزج مع دقيق الغرام المصنوع من الحمص ووضعه على المنطقة المتأثرة، مع تجنب وضع مسحوق القرنفل وحده على الوجه.