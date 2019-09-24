تحقيق جنائي أمريكي مع شركة "جول" للسجائر الإلكترونية

المصدر: د ب أ

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الاثنين، أن شركة "جول"، وهي إحدى أكبر الشركات المصنعة للسجائر الإلكترونية، تواجه تحقيقاً جنائياً من جانب ممثلي الادعاء الاتحادي في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا التقرير وسط موجة من أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة وتدقيق متزايد بشأن تدخين تلك السجائر التي لقيت قبولاً واسعاً بين المراهقين.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المسألة، أن التحقيق يجري من جانب المحامي الأمريكي لمنطقة نورثرن ديستركت بكاليفورنيا.

ولا تزال تفاصيل التحقيق غير معلومة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، قالت جهات تنظيمية إنها تستعد لإصدار حظر للسجائر الإلكترونية المُنّكهة بعد أن أصيب مئات الأشخاص بمرض غامض في الرئة.