الكركم.. دواء العصور

المصدر: البيان الإلكتروني

قديما ومنذ الاف السنين كان يستخدم الكركم في كثير من العلاجات وحل المشاكل الصحية في العديد من الحضارات وشتى بقاع العالم أبرزها الهند والصين.

هذا المسحوق ذو اللون الذهبي المائل للأصفر ورائحته الزكية بالإضافة الى فوائده الطبية التي لا تحصى حضر في أبحاث ودراسات طبية.

وذكرت دراسات طبية حديثة أن أناسا استخدموا الكركم في علاج الجروح ومشاكل الجلد والالتواءات العضلية وأمراض الكبد ومشاكل التنفس والمعدة وكذلك مشاكل الجهاز الهضمي والالتهابات والأورام الخبيثة.

ووفقاً لموقع سكاي نيوز عربية، يوفر "الكركمين"، المركب الكيميائي الطبيعي الموجود في الكركم، خصائص قوية مضادة للميكروبات والالتهابات والأكسدة

كما يحارب الكركم بشكل فعال الالتهابات في الجسم مثل التهاب المفاصل والمعدة، إضافة إلى الميكروبات والقرحة المعدية والمعوية، فيما يحسن وظيفة الدماغ ويعالج مرض ألزهايمر، ويساعد في عدد لا يحصى من المشاكل الصحية، بحسب موقع بورد باندا"."