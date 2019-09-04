ماذا يحدث عند تناول 50 غراماً من المرتديلا والنقانق؟

المصدر: وكالات

تعتبر اللحوم المصنعة كالنقانق والمرتديلا وعدد من الأصناف الأخرى من اللحوم، وجبات غذائية شبه دائمة على موائد الكثير من الأسر والعائلات.

وأظهرت دراسة قام بها علماء تابعون لمنظمة الصحة العالمية أن تناول 50 غراماً يومياً من هذه المنتجات يزيد من احتمالية الإصابة بمرض سرطان الأمعاء بنسبة 18 في المئة. مؤكدين على أن هذا النوع من اللحوم لا يعتبر أقل ضررا على صحة الإنسان من تلك التي تسببها الكحول أو التبغ.

ووفقا للباحثين يمكن أن تشكل عدد من أنواع اللحوم الحمراء كلحم البقر والضأن مشاكل صحية مختلفة ويعود ذلك على طريقة التحضير، حيث تساهم درجات الحرارة العالية على ظهور مواد مسرطنة في هذه الأنواع من اللحوم.

كما يدخل في تركيب النقانق مواد كثيرة وبنسب عالية، كمحسنات النكهة والنشا ومواد حافظة ومواد كيميائية.