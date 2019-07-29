هذه الأطعمة تعالج انسداد الشرايين

للأطعمة دور كبير وفعّال في الحفاظ على صحة القلب، فهناك أطعمة تساهم في انسداد الشرايين، وأخرى تساعد في علاجها وتفادي هذا الانسداد الذي يؤثر على القلب.

وتعد أمراض القلب هي السبب الأول لحدوث الوفاة حول العالم، ويأتي انسداد الشرايين في مقدمة المشكلات الصحية الخطيرة التي تصيب القلب، حيث إنها تعيق تدفق الدم بصورة طبيعية.

ولذلك يجب الابتعاد عن الأطعمة التي تسبب انسداد الشرايين، والتي تتمثل في الدهون والدسم، وتناول الأطعمة الصحية التي تقي الشرايين من الانسداد وتساعد في تنظيفها، وفقا لويب طب.

ما هو انسداد الشرايين؟

إن الشرايين هي الأوعية الدموية التي تنقل الدم الغني بالأكسجين من القلب إلى أنسجة مختلفة في الجسم.

وعندما يتراكم البلاك في الشرايين، يصعب تدفق الدم بصورة طبيعية، مما يزيد من مخاطر حدوث النوبة القلبية والسكتة الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.

أطعمة لتقليل انسداد الشرايين

يمكن استخدام الأطعمة كعلاج طبيعي في تخفيف انسداد الشرايين والحفاظ على صحة القلب. إليك قائمة بأهم الأطعمة التي ينصح بإدراجها ضمن النظام الغذائي اليومي.

1-نبات الهليون

الهليون هو واحد من أفضل الأطعمة لتطهير الشرايين، حيث إنه غني بالألياف والمعادن، وبالتالي يساعد على خفض ضغط الدم ومنع جلطات الدم.

حيث يعمل نبات الهليون داخل الأوردة والشرايين لتخفيف الالتهاب الذي قد يتراكم مع مرور الوقت.

كما أن نبات الهليون يعزز إنتاج الجسم للجلوتاثيون، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تحارب الالتهاب وتمنع الأكسدة الضارة التي تسبب انسداد الشرايين.

أيضاً يحتوي نبات الهليون على حمض ألفينوليك وحمض الفوليك، والتي تمنع تصلب الشرايين.

يمكن طهي نبات الهليون على البخار، أو إضافته إلى طبق السلطة.

2-زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على حمض الأوليك غير المشبع الأحادي، وهو حمض دهني أساسي يخفض الكوليسترول الضار ويزيد نسبة الكولسترول الجيد.

كما أن زيت الزيتون غني بالمواد المضادة للأكسدة، وهو واحد من أصح الزيوت المستخدمة في الطهي، ولذلك ينصح استخدامه بدلاً من أنواع الزيوت الأخرى.

ويجب اختيار زيت الزيتون البكر العضوي لتحقيق أقصى استفادة.

3-الأفوكادو

يساعد الأفوكادو على تقليل الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد الذي يساعد على إزالة بلاك الشرايين.

كما أنه يحتوي على فيتامين E، الذي يمنع أكسدة الكوليسترول، بالإضافة إلى البوتاسيوم الذي يقلل ضغط الدم.

4-البطيخ

إن البطيخ مصدر طبيعي للحمض الأميني L- سيترولين، الذي يعزز إنتاج أكسيد النيتريك في الجسم.

يؤدي أكسيد النيتريك إلى استرخاء الشرايين وتقليل الالتهاب ويمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم. أيضاً يساعد البطيخ في تعديل نسبة الدهون بالدم ويقلل من تراكم الدهون في البطن.

حيث أن انخفاض الدهون في منطقة البطن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5-الخضروات الورقية

يمكن أن يمنع البروكلي أو القرنبيط انسداد الشريان لأنها خضروات مليئة بفيتامين K.

أيضاً يقوم البروكلي بمنع أكسدة الكوليسترول، وهو ومليء بالألياف التي من ضغط الدم والإجهاد.

حيث يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى تمزيق وتراكم البلاك في جدران الشرايين.

ويحتوي القرنبيط على السولفورافان، مما يساعد الجسم على استخدام البروتين لمنع تراكم البلاك في الشرايين.

كما أن السبانخ غنية بالبوتاسيوم والفولات والألياف، مما يساعد على خفض ضغط الدم ومنع انسداد الشريان.

6-الأسماك الدهنية

مثل الماكريل والسلمون والسردين والرنجة والتونة، فهي غنية بالدهون الصحية، والتي يمكن أن تساعد في إزالة الشرايين.

كما تساهم الأحماض الدهنية أوميغا 3 على زيادة الكوليسترول الجيد مع تقليل مستويات الدهون الثلاثية، وتقليل التهاب الأوعية الدموية وتشكل جلطات الدم في الشرايين.

وينصح بتناول الأسماك مرتين في الأسبوع على الأقل للحد من تراكم البلاك، ويفضل خبزها أو شوائها.

7-الكركم

إن المكون الرئيسي للكركم هو الكركمين، وهو مضاد قوي للالتهابات التي تسبب تصلب الشرايين.

كذلك يساعد الكركم في تقليل الأضرار التي لحقت بجدران الشرايين، والتي يمكن أن تسبب تجلط الدم والبلاك.

ويحتوي الكركم على فيتامين B6، مما يضمن الحفاظ على مستويات جيدة من الهوموسيستين، والتي يمكن أن تسبب تراكم البلاك وتلف الأوعية الدموية.

يمكن إضافة الكركم إلى مختلف الأطباق للحصول على فوائده.

8-الحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة على ألياف قابلة للذوبان، والتي ترتبط بالكوليسترول الضار في الجهاز الهضمي وتزيله من الجسم.

أيضاً تحتوي الحبوب الكاملة على المغنيسيوم الذي يوسع الأوعية الدموية ويبقي ضغط دمك بمستويات منتظمة.

9-المكسرات

يعد اللوز هو الخيار الأفضل لأنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة الاحادية وفيتامين هـ والألياف والبروتين.

كذلك يمنع المغنيسيوم المتوفر في اللوز تكوين البلاك ويقلل من ضغط الدم.

ويعتبر الجوز مصدراً جيداً اخر للحمض الدهني أوميغا 3، مما يقلل الكوليسترول الضار ويرفع مستويات الكوليسترول الجيد، مما يقلل بدوره من خطر تراكم البلاك في الشرايين.