كيف تتجنب آلام الرقبة؟

المصدر: البيان الإلكتروني

يشكو الكثير من الناس من آلام الرقبة ، خاصة مع طبيعة العمل المكتبي والجلوس لفترة طويلة أمام الكمبيوتر.

وبوجود التقدم التكنولوجي أصبح الإنسان مرتبطاً بشكل كبير بالهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر، اللذين يؤثران بشكل كبير على وضعية الجسم، وقد يكونان السبب في التعرض للآلام.

إبقاء الرأس مستقيماً

وينصح الأطباء بمحاولة إبقاء الرأس مستقيماً قدر المستطاع، بمعنى ألا يميل الشخص برأسه لجهة واحدة لفترة طويلة، كما يعد من الضروري أن يلتزم الشخص بطريقة جلوس معينة عند استخدام الكمبيوتر، أو القيام بأنشطة أخرى.



وينصح الأطباء عند استخدام الكمبيوتر في المكتب، برفع الكرسي بما يكفي لتلمس قدما الشخص الأرض دون الحاجة لثنيهما كثيرا، مع إبقاء الظهر مستقيما، وإسناده على ظهر الكرسي.

كما يمكن وضع وسادة صغيرة أسفل الظهر للشعور براحة أكبر، وفق ما ذكر موقع كلية هارفارد للطب.

أما في حال استخدام "لابتوب" أو جهاز لوحي، فمن الأفضل شراء لوحة مفاتيح مستقلة ووصلها بالجهاز لكي يصبح استخدامه لفترة طويلة أسهل، وفقاً لسكاي نيوز.

ومن الضروري أيضا وضع الجهاز على مستوى مناسب أمام عيني المستخدم.

وبغض النظر عن جودة المكتب أو الكرسي الذي يستخدمه الشخص، فلا بد من الحصول على فترات راحة للوقوف والتحرك، والقيام بتمارين التمدد.