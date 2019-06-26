هل تدخل السبانخ ضمن قائمة المنشطات المحظورة؟

المصدر: د ب ا

أثبتت دراسة ألمانية أن السبانخ تحتوي على مادة لها تأثير المنشطات بالنسبة للرياضيين تتسبب في رفع أدائهم خلال التدريب.

وأجرت الدراسة جامعة برلين الحرة بدعم من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك وفقاً لما أعلنته محطتا (إيه آر دي) الألمانية و(آرت) الألمانية الفرنسية أمس الثلاثاء.

واعتمدت الدراسة على إعطاء رياضيين في وجباتهم جرعات من مادة الإيكديستيرون التي تحتوي عليها السبانخ خلال تمرينات قوة استمرت على مدار 10 أسابيع، إذ أثبتت الدراسة حدوث زيادة في القوة لدى هؤلاء الرياضيين تعادل 3 أمثال القوة الموجودة لدى مجموعة أخرى أخذت عقاراً لا يتضمن هذه المادة الفعالة.

ونُقِلَ عن ماريا بار، الأستاذة في معهد الصيدلة في جامعة برلين الحرة، قولها: "فرضيتنا كانت أننا سنشاهد زيادة في الأداء لكننا لم نكن نتوقع أن تكون الزيادة بمثل هذا الحجم الكبير".

وأضافت بار أنها نصحت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لهذا السبب بإدراج مادة الإيكديستيرون على قائمة المواد المحظورة.

وجاء إجراء الدراسة على خلفية إشارات أفادت باستخدام مادة الإيكديستيرون في الرياضة الروسية، كما أنه كان قد طرِحَتْ مكملات غذائية تحتوي على هذه المادة في الأسواق في السنوات الماضية وجرى الترويج لها بأنها ذات أثر إيجابي على الأداء الرياضي.

وتعمل هذه المكملات على زيادة القوة وزيادة كتلة العضلات بالإضافة إلى تقليل التعب وتسهل الراحة أثناء التدريب.