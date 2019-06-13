شراب يخلصك من دهون البطن في أسبوع

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

يشعر الكثير من الأشخاص الذين يحاولون التخلص من الأوزان الزائدة بأن فقدان دهون البطن أمر صعب للغاية.

وفي حين أن اتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة نشط هو أفضل طريقة لفقدان الوزن والحفاظ عليه، فإن العلاج الهندي التقليدي (الأيورفيدا) يحتوي فوائد مذهلة في إذابة الدهون العنيدة في البطن.

وهو يقدم لنا طريقة بسيطة وفعالة لفقدان الوزن يمكن استخدامها في المنزل في أسبوع واحد، وهو مؤلف من شاي الزنجبيل والثوم والليمون، ويشكل مزيجًا قويًا يساعد على التخلص من الدهون غير المرغوب فيها من جميع أجزاء الجسم.

وهذا الدواء من الايورفيدا فعال أيضًا لعلاج مجموعة واسعة من الأمراض، بدءًا من نزلات البرد والإنفلونزا وانتهاء بالكبد الدهني والكوليسترول المرتفع.

والمعروف أن دهون البطن تزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2 والكبد الدهني وبعض أنواع السرطان.