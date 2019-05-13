كيف تحافظ على وزنك خلال شهر رمضان؟

المصدر: وام

ينصح الأطباء بتقسيم وجبة الإفطار إلى ثلاث حصص غذائية لإدارة مثالية للوزن خلال شهر رمضان.

وتفيد دراسات عديدة بأن الصيام وفق طريقة سليمة ومنتظمة يعود بفوائد صحية كثيرة، بما فيها تحسين جودة النوم، وتعزيز عمليات الاستقلاب وحرق الدهون، إلا أن عادات الطعام غير الصحية مثل تناول وجبة ثقيلة مباشرةً في وقت الإفطار قد تؤدي إلى زيادة الوزن والشعور بالخمول أثناء ساعات العمل.

كما يتسبب الإفراط في تناول الطعام عند الإفطار أو السحور بالإصابة بمشكلات صحية على المدى البعيد، خاصةً لدى الذين يعانون من أمراض السكري وضغط الدم المرتفع أو ارتفاع مستوى الكوليسترول.

وتقول الدكتورة نوال خالد، مديرة إدارة الصحة المجتمعية لدى الشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان" إن إدارة الوزن والحفاظ على الصحة خلال شهر رمضان المبارك يتمثل في تقسيم وجبة الإفطار إلى ثلاث حصص غذائية، مؤكدة أن هذه الممارسة تشكل أبرز الحلول الفاعلة للحفاظ على اللياقة والسيطرة على زيادة الوزن خلال هذه الأيام المباركة.

وأوضحت أن الصيام في شهر رمضان الفضيل يحمل فوائد صحية مهمة، ونحن في "ضمان" ندرك ضرورة توعية الجميع واطلاعهم على سبل تسخير هذه الفوائد، وفهم المخاطر الصحية التي قد تنجم عن سرعة تناول وجبة الإفطار . لذا، ندعو الجميع خلال هذا الشهر الكريم إلى بدء وجبة الإفطار بتناول التمر مع كأس من المياه أو الحساء، ثم الانتظار مدة 15 إلى 30 دقيقة قبل الشروع بتناول الوجبة الرئيسية. كما يُفضّل تأجيل الحصة الثالثة -طبق التحلية- إلى ما بعد ساعة أو ساعتين من موعد الإفطار.

ويُشار إلى أن هذه النصيحة الغذائية كانت من ضمن التوصيات التي أصدرها قسم الصحة المجتمعية للمشتركين في برنامج إدارة الوزن، والذي يستخدم مجموعة من الأدوات الرقمية بهدف مساعدة مشتركيه على إدارة وخسارة الوزن خلال العام؛ حيث ساعد البرنامج في عام 2018 ألفي شخص على تحقيق هذه الغاية. كما تمكّن 93% من المشاركين بالبرنامج خلال العام الماضي من خفض وإدارة أوزانهم خلال فترة وصلت إلى 12 شهراً تحت إشراف مدرب شخصي مختص بالصحة واللياقة.

وعلاوة على ذلك، تدعو "ضمان" جميع الصائمين إلى الابتعاد عن الأطعمة والمشروبات التي تحتوي كميات مرتفعة من الملح والسكر والدسم من أجل الحفاظ على نظام غذائي صحي طوال الشهر الفضيل. وتوصي الشركة أيضاً بالمشي مدة 30 دقيقة يومياً بعد الإفطار، والقيام بالتمارين المخصصة للقلب والأوعية الدموية ذات الشدة المنخفضة مرتين في الأسبوع لما لها من تأثير منشّط على العضلات خلال شهر رمضان.