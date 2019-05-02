تقرير: نصف فواتير المستشفيات التي تمت مراجعتها خاطئة

المصدر: د ب أ

ذكر تقرير إعلامي أن أكثر من نصف الفواتير المراجعة الصادرة عن المستشفيات الألمانية عام 2017 كانت خاطئة.

وذكرت صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" صاحبة التقرير أن المستشفيات الألمانية اضطرت بعد مراجعة هذه الفواتير وانكشاف هذا الحجم الهائل من الأخطاء، لإعادة 8ر2 مليار يورو لشركات التأمين الصحي.

واستندت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته اليوم الخميس إلى تحليل قام به الاتحاد الألماني لشركات التأمين الصحي.

وحسب الصحيفة فإن آخر مراجعة للفواتير الصادرة عن المستشفيات، التي ترسلها لشركات التأمين الصحي لتسديدها، كانت عام 2012 و أسفرت عن وجود أخطاء بقيمة 7ر1 مليار يورو.

وبناء على هذه الأخطاء الفادحة طالب نائب رئيس اتحاد شركات التأمين الصحي، يوهان ماجنوس فون شتاكلبرج، بوضع ما يمكن اعتباره قائمة سوداء للمستشفيات ذات الأخطاء الحسابية الواضحة "وذلك لنستطيع أن نميز بين المستشفيات التي تحسب بشكل صحيح والمستشفيات التي تحسب بشكل خاطئ".

كما أشار شتاكلبرج في تصريحه للصحيفة إلى ضرورة اعتماد لوائح قانونية جديدة لمعاقبة المستشفيات التي تتعمد إصدار فواتير خاطئة، مؤكدا أن الفواتير الخاطئة لا تؤدي حتى الآن لعواقب بالنسبة للمستشفيات.