حبة مذهلة لعلاج الملايين من السمنة دون وصفة طبية

المصدر: البيان الالكتروني



يمكن لحبوب تخسيس، وصفت بـ"المذهلة"، تتوسع في المعدة، أن تضاعف فرصة نجاح الحمية لملايين البريطانيين الذين يعانون من زيادة الوزن.

ونقلت صحيفة تلغراف البريطانية قول خبراء إن هذا العلاج يشكل أهمية خاصة لأن كرات الهلام الصغيرة التي تحتويها الحبوب تتسع لتشمل حوالي ربع المعدة ليس لها آثار جانبية خطيرة.

وأضافوا أن الكبسولات، التي من المحتمل بيعها دون وصفة طبية، يمكن أن تصبح "العلاج المفضل" لملايين الأشخاص الذين يحاولون إنقاص وزنهم لبضعة أرطال، وكذلك أولئك الذين يعانون من مشاكل وزن أكثر خطورة.

وأظهرت نتيجة اختبار الحبوب أن ستة من كل عشرة تناولوا الكبسولات اليومية فقدوا ما لا يقل عن خمسة في المائة من وزن أجسامهم.

وتحتل بريطانيا أعلى نسبة في معدلات السمنة في أوروبا الغربية، حيث يعاني اثنان من كل ثلاثة أشخاص من زيادة الوزن أو السمنة.

ويتضمن العلاج - المسمى بلينيتي - تناول ثلاثة أقراص قبل الوجبات الرئيسية، مع كوبين من الماء.

وتحتوي الكبسولات على جزيئات صغيرة من مادة الهيدروجيل فائقة الامتصاص، لا يزيد حجمها عن حبة الملح، وتتوسع بعد ذلك في المعدة لتشكيل هلام يُشعر الشخص بالشبع بحسب سكاي نيوز.

وتمثل هذه الحبوب أهمية هامة، إذ قال العلماء إنه حتى الآن لم يكن هناك علاج متاح يعمل بهذه الطريقة، كما تعمل معظم حبوب الحمية على سد الشهية الأمر الذي ينطوي على مخاطر عالية.

لكن الكبسولات - التي يمكن أن تكون متاحة في المملكة المتحدة في أقرب وقت من العام المقبل - تستخدم المواد الطبيعية لتعزيز الشعور بالشبع، بحسب التليغراف.