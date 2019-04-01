جين وراثي يحصن من الألم

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

تعتبر جو كاميرون، وهي امرأة من أسكتلندا تبلغ من العمر 71 عاماً، واحدة من شخصين- فقط في العالم- مصابين بطفرة وراثية نادرة تجعلهما محصنين ضد الألم.

ومن المثير للاهتمام أن كاميرون وفقاً لـ«أوديتي سنترال» لم تعرف عن «قوتها الخارقة» هذه إلا في سن الخامسة والستين، عندما اكتشف الأطباء أنها لا تحتاج إلى أي مسكنات للألم بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة. وقد تم تحذيرها بتوقع تعرضها لألم شديد بعد الجراحة، لكنها لم تشعر بأي شيء على الإطلاق، لذلك أحالها طبيب التخدير إلى خبراء الوراثة في جامعتي لندن وأكسفورد، حيث أظهرت الاختبارات أن لديها طفرة في جين لم يكن معروفاً سابقاً.

ويعتقد الباحثون البريطانيون أن هذا الحين يلعب دوراً رئيسياً في إشارات الألم والمزاج والذاكرة.