علاج محتمل لنقص المناعة البشري بعد دخول مريض ثان في فترة سكون طويلة

المصدر: د ب أ

أدت عملية زراعة خلايا جذعية في النخاع العظمي لدخول مريض مصاب بفيروس نقص المناعة البشري "اتش.آي.في" في فترة سكون طويلة، ما يعني أنه ربما يصبح ثاني شخص يتم علاجه من الفيروس.

وبالرغم من بقاء المريض في فترة سكون لمدة 18 شهرا، حذر الباحثون الذين أعدوا دراسة بريطانية نشرت اليوم الثلاثاء في دورية "نيتشر" العلمية بأنه من السابق لأوانه القول إنه تم علاجه.

وهناك حالة واحدة فقط موثقة لمعالجة فيروس اتش.آي.في الذي يسبب مرض نقص المناعة المكتسب (إيدز). وقبل 12 عاما، تلقى "مريض برلين" علاجا بزرع خلايا جذعية من متبرع في النخاع العظمي له.

ودخل الرجل، الذي أطلق عليه "مريض برلين" نظرا لتلقيه العلاج في برلين، في سكون دائم للمرض. ومع ذلك فإن عدة محاولات لتكرار إجراءات العلاج بهذه الطريقة قد باءت بالفشل، وتعرف آخر محاولة باسم "مريض لندن.

وقال معدو الدراسة التي نشرت اليوم إنه ليس بالضرورة أن تكون العملية فعالة بالنسبة لجميع المصابين بفيروس اتش.آي.في.