لهذا السبب يجب عدم أكل البطاطس القديمة

المصدر: د ب أ

أحيانا ما تتحول بعض أجزاء البطاطس الموضوعة في الخزانة منذ فترة إلى اللون الأخضر الخفيف. ولكنها تظل على الأرجح صالحة للأكل.

ولكن علماء في أحد مراكز "حماية المستهلك" بألمانيا يحذرون من أن اللون الأخضر يتكون جراء السولانين وهو سم طبيعي يتم العثور عليه تحت القشرة مباشرة خصوصا تلك التي بها براعم، ويمكن أن تحتوي البطاطس التي تم تخزينها بشكل غير ملائم على مستويات سامة من السولانين.

ولذلك يفضل دائما تناول البطاطس القديمة بعد تقشرها وتقطيع قطع كبيرة حول أي جزء به نقاط خضراء أو براعم. إذ أن تناول البطاطس دون تقشير يزيد خطر ارتفاع مستويات السولانين.

وتشمل الآعراض الجانبية القيء والإسهال وألم بالمعدة وتهيج الأغشية المخاطية.

والأمر الخطير أن السولانين مقاوم للحرارة ويظل موجودا رغم الغلي أو الخبز أو القلي. وبالتالي يوصي مركز حماية المستهلك بشراء وتخزين البطاطس في مكان لا يسمح بدخول الضوء مثل الأكياس الورقية وفي مكان بارد ومظلم. وإذا لم يتسن ذلك، من الأفضل شراء كميات صغيرة واستخدامها سريعا.

ويجب عدم تناول البطاطس التي بها لون أخضر في نقاط عدة أو بها الكثير من البراعم. كما أن الماء المستخدم في طهي البطاطس لا يعود مفيدا، نظرا لأن السولانين، لحد ما، ينتقل إلى المياه.