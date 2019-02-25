«برغر» نباتي في دبي

المصدر: دبي - عمر حرز الله

ذكرت نشرة صحافية، أنه تم في الشرق الأوسط طرح شطائر برغر نباتية عملاقة، مليئة بفيتامين «ب 12»، تتسرب سوائلها مثل اللحوم.

وأعلنت شركة «راستيلي فود»، التي تزود الفنادق والمطاعم والمؤسسات بالأغذية عالية الجودة، عن تعاونها مع شركة Moving Mountains Foods، صانعة الفطائر النباتية. وستستمر هذه الشراكة التي يبلغ رأسمالها 12 مليون دولار، لمدة ثلاث سنوات، وستساعد على نقل شطائر البرغر العملاقة إلى المطاعم في دبي وجميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقد ظهرت هذه الشطائر النباتية الخالية من أي لحوم في الأسبوع الماضي، في معرض «جلفوود» في دبي، وهو أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات في العالم.

وقال البيان الصحافي، إن هذا البرغر النباتي «سيكون أكثر اختراعات الطعام تأثيراً في القرن».