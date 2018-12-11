لماذا سحبت أميركا دواء أيبوبروفين للأطفال من الأسواق؟

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

سحبت شركة «تريس فارما» ومقرها نيوجيرسي في الولايات المتحدة، بصورة طوعية، دواء أيبوبروفين السائل الخاص بالأطفال، والذي تقوم بإنتاجه.

وأفادت «ديلي ميل» بأن الشركة أعلنت أن الأدوية المسترجعة قد تحتوي على تركيزات أعلى من الأيبوبروفين، ما قد يؤدي إلى فشل كلوي دائم بين الأطفال، وأن هناك «احتمالاً» أيضاً أن يعاني الأطفال من آثار جانبية بما في ذلك الغثيان والقيء وآلام المعدة والإسهال بسبب زيادة تركيز الدواء.

وتم بيع المنتجات المتضررة في العديد من متاجر «وول مارت» و«سي في سي فارمسي» و«فاميلي دولار» في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

تم تعبئة الإيبوبروفين المركز في زجاجات عيار 0.5 أوقية، وهو محلول معلق يؤخذ عن طريق الفم.

ووفقاً للملصق، يحتوي الدواء المفترض استخدامه كمخفف للألم أو مخفض للحمى، على 50 ملغم لكل 1.25 مل.