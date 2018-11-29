ما الأمراض التي تنذر بها رائحة الفم الكريهة؟

المصدر: د ب ا

قال البروفيسور ديتمار أوسترايش إن لرائحة الفم الكريهة أسباباً عدة، أبرزها سوء العناية بصحة الفم والأسنان، وتناول الأطعمة المحتوية على البصل، والثوم، والتدخين وجفاف الفم الناجم عن قلة شرب الماء.

وأضاف طبيب الأسنان الألماني أن رائحة الفم الكريهة قد ترجع أيضاً إلى الإصابة بأمراض، مثل تسوس الأسنان، أو التهاب اللوزتين، أو العجز عن تحمل اللاكتوز، سكر الحليب، أو الفركتوز، سكر الفاكهة.

وربما تنذر رائحة الفم الكريهة بالإصابة بالسكري، أو بمشاكل الكلى، أو عدوى المسالك التنفسية، أو قرحة المعدة أو التهابات الغشاء المخاطي للمعدة، أو حرقة المعدة، إضافةً إلى التوتر النفسي.

ويجب استشارة الطبيب إذا استمرت الرائحة الكريهة رغم العناية الجيدة بالأسنان، والتي تتمثل في تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون بعد كل وجبة، مع استعمال خيط الأسنان يومياً، وتنظيف اللسان أيضاً بكاشطة.